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«Его отец сходил с ума, и он такой же». Мендес рассказал о поведении Хабиба на боях

«Его отец сходил с ума, и он такой же». Мендес рассказал о поведении Хабиба на боях
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Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне члена Зала славы, россиянин Хабиба Нурмагомедова, рассказал о его страстном увлечении боями вне клетки.

«Здорово иметь Хабиба в углу, в нём столько энтузиазма, столько страсти… Мне постоянно приходится его успокаивать. Он такой же, как и его отец, его отец сходил с ума в углу.

Хабиб ведёт себя так же, и я говорил ему: «Кричи так громко, как хочешь, тебя услышат, но не прыгай, не нужно беспокоить комиссию». Это не помогает, он говорит: «Да-да, тренер», — но продолжает сходить с ума. Я очень его люблю, он привносит в угол жизнь. И он на пути к тому, чтобы стать одним из лучших тренеров в истории», — сказал Мендес Red Corner MMA.

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