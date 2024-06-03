Малиньяджи: Уайлдер выдохся ментально, ему просто нужны гонорары

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи прокомментировал поражение супертяжеловеса и соотечественника Деонтея Уайлдера в поединке с китайцем Чжан Чжилэем, состоявшемся 2 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Деонтей Уайлдер больше не дерётся с инстинктом убийцы. Он слишком много думает и защищается. Уайлдер был самым захватывающим супертяжеловесом поколения. Трилогия с Фьюри была невероятной, он был одним из лучших в достойное для дивизиона время.

В бою с Чжилэем Уайлдер дрался, чтобы выжить. Он выдохся ментально. Ему просто нужна парочка гонораров», — сказал Малиньяджи в эфире ProBox TV.

Ранее российский супертяжеловес Дмитрий Кудряшов объяснил поражение Уайлдера.