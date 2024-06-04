Макгрегор высказался о переносе пресс-конференции UFC с его участием

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал перенос пресс-конференции в Дублине (Ирландия), посвящённой его поединку с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 303.

«По согласованию с UFC сегодняшняя пресс-конференция была отменена из-за ряда независящих от нас препятствий. Прошу прощения у моих ирландских фанатов и болельщиков по всему миру за неудобства, я цену вашу поддержку», — написал Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter).

Конору Макгрегору 35 лет. Ирландец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2013 году и в декабре 2015-го завоевал титул в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав бразильца Жозе Альдо. В ноябре 2016 года Макгрегор завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг), остановив американца Эдди Альвареса.

Майклу Чендлеру 38 лет. Американец является вывшим чемпионом Bellator в лёгком весе. В UFC дебютировал в 2021 году и уже в мае сразился за титул, досрочно проиграв бразильцу Чарльзу Оливейре.

Материалы по теме UFC перенёс пресс-конференцию в Дублине, посвящённую бою Конора Макгрегора

Крупнейший гонорар в истории ММА