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Макгрегор высказался о переносе пресс-конференции UFC с его участием

Макгрегор высказался о переносе пресс-конференции UFC с его участием
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал перенос пресс-конференции в Дублине (Ирландия), посвящённой его поединку с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 303.

«По согласованию с UFC сегодняшняя пресс-конференция была отменена из-за ряда независящих от нас препятствий. Прошу прощения у моих ирландских фанатов и болельщиков по всему миру за неудобства, я цену вашу поддержку», — написал Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter).

Конору Макгрегору 35 лет. Ирландец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2013 году и в декабре 2015-го завоевал титул в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав бразильца Жозе Альдо. В ноябре 2016 года Макгрегор завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг), остановив американца Эдди Альвареса.

Майклу Чендлеру 38 лет. Американец является вывшим чемпионом Bellator в лёгком весе. В UFC дебютировал в 2021 году и уже в мае сразился за титул, досрочно проиграв бразильцу Чарльзу Оливейре.

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