Фроч: с Деонтеем Уайлдером покончено, это конец его карьеры

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал поражение американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера в поединке с китайцем Чжан Чжилэем, состоявшемся 2 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Судя по всему, с Деонтеем Уайлдером покончено. Чжан Чжилэй переехал его, и я считаю, что это должен быть конец его карьеры. Не думаю, что Деонтей объявит об этом, но он задумается.

Уайлдер больше не является угрозой в супертяжёлом весе, он неспособен конкурировать. Он проиграл Джозефу Паркеру, а теперь его нокаутировал Чжилэй. И это был очень серьёзный нокаут. Деонтей выглядел тенью себя прежнего», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

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