Деметриус Джонсон: Чендлер сидит и ждёт Макгрегора, с которым может и не подраться

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон считает, что легковес организации Майкл Чендлер ошибочно отказался от выступлений в ожидании поединка со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

«Если вы спортсмен, то вы зарабатываете, когда соревнуетесь. Я не помню, как Чендлер выступал в последний раз, был ли это бой против Оливейры, Порье или Гэтжи. Как по мне, он отсиживался в стороне и ждал поединка с Конором Макгрегором, который может и не состояться.

Конор может сказать: «К чёрту вас, парни! Мне не нужны ваши чёртовы деньги! Мне никто не нужен! Я на чёртовой яхте!». Это может произойти, и тогда станет понятно, что Чендлер потратил своё время зря. Вот как я к этому отношусь», — сказал Джонсон в подкасте The MMA Hour.

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