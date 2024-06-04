Чжан Чжилэй обратился к Деонтею Уайлдеру, которого он победил нокаутом

Китайский боксёр Чжан Чжилэй разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отдал должное американцу Деонтею Уайлдеру, поединок с которым он проводил в Саудовской Аравии в ночь с 1 на 2 июня мск. Чжан победил, отправив соперника в нокаут в пятом раунде.

«До свидания, Саудовская Аравия. Всегда здорово драться здесь. Мир наблюдает, как королевство сейчас становится центром бокса. Выражаю благодарность моему партнёру по танцам Деонтею Уайлдеру. Я всегда уважал тебя как мужчину, отца и воина. В нашем бою я почувствовал твою силу, которая может отправить в нокаут любого. Рад, что мы оба покинули ринг здоровыми и невредимыми. Возвращайся к своей семье и наслаждайся временем вместе. Бокс великолепен с Деонтеем Уайлдером. Не списывайте его со счетов», — написал Чжилэй.

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