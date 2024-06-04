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Кормье дал совет Порье насчёт возможного завершения карьеры

Кормье дал совет Порье насчёт возможного завершения карьеры
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Прославленный американский боец ММА член Зала славы UFC Даниэль Кормье поделился мнением о возможном завершении карьеры своим соотечественником Дастином Порье.

«Я не хочу, чтобы он уходил. Не уверен, что ему стоит это делать. Дастин Порье может принимать участие в больших боях. Сейчас он очень популярен в мире смешанных единоборств, так что у него существует прекрасная возможность заработать много денег и выступить в больших поединках. Ему всего 35 лет, поэтому он может заниматься ММА ещё долго. Может быть, не стоит сражаться слишком часто, но заканчивать не нужно. Потому что, если уйти, вернуться, может, уже не выйдет», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

В последнем бою Порье уступил россиянину Исламу Махачеву.

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