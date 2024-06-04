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Российский боец Бондарчук подписал контракт с ONE Championship

Российский боец Бондарчук подписал контракт с ONE Championship
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Боец смешанных единоборств (ММА) Иван Бондарчук, представляющий команду «Архангел Михаил», подписал контракт с промоушеном ONE Championship.

«Поступило предложение от босса, он сказал, что лига заинтересована во мне. Конечно, я согласился, мы долго к этому шли. Я начал свой путь здесь, в Екатеринбурге, начиная с проекта «Путь в RCC». Очень рад, что всё получилось. Главное — выйти, показать себя, весь свой арсенал, все свои таланты, а дальше идти за большими целями», — приводит слова Бондарчука пресс-служба RCC.

В смешанных единоборствах Иван дебютировал в 2017 году. Большую часть побед спортсмен одержал досрочно. Он является многократным призёром первенства России по ММА, многократным чемпионом ХМАО по К1 и по тайскому боксу.

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