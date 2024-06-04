Алджамейн Стерлинг встретился с Порье после UFC 302

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Американец показал снимок со своим соотечественником Дастином Порье, сделанный после турнира UFC 302.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Напомним, на турнире UFC 302 Порье встречался с россиянином Исламом Махачевым – чемпионом промоушена в лёгкой весовой категории. Спортивное мероприятие проходило в ночь с 1 на 2 июня мск. Бой продлился до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг). Предыдущие две были с австралийцем Александром Волкановски.

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