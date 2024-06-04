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«Не сломай мне челюсть». Дуэйн Джонсон — Александру Усику

«Не сломай мне челюсть». Дуэйн Джонсон — Александру Усику
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Прославленный рестлер и знаменитый голливудский актёр Дуэйн Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о предстоящих съёмках в фильме The Smashing Machine вместе с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Александром Усиком.

«Не сломай мне челюсть, чемпион. Для меня честь, что недавно коронованный абсолютный чемпион в супертяжёлом весе Александр Усик присоединился к нашему актёрскому составу фильма The Smashing Machine. Усик сыграет роль Игоря Вовчанчина – украинской легенды ММА, который проводил потрясающие бои в эпоху экстремальных единоборств, а также – один исторический бой с самим Smashing Machine – Марком Керром. Испытываю огромное уважение к Александру. Для меня будет честью разделить с ним ринг. С нетерпением жду работы с тобой, мой брат», — написал Джонсон.

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