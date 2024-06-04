Алексей Егоров — перед боем с Глэнтоном: никогда не держался за нолик в статистике

Российский боксёр Алексей Егоров проведёт бой с представителем США Брэндоном Глэнтоном. Противостояние состоится 7 июня в Москве в рамках 12-раундового поединка. Спортсмены сразятся за пояс WBA International в первом тяжёлом весе. Их бой будет главным событием шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», организованного промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.

«Хочу поблагодарить команду Брэндона Глэнтона и организаторов этого поединка. Я вижу цель, я вижу этот пояс. Рад, что я в чемпионской гонке. Глэнтон – это сильный и обученный боксёр. То, что он принял поединок, заслуживает уважения. Поражение от Арсена Гуламиряна пережил спокойно, это спорт. Я никогда не держался за нолик в статистике. Победы и поражения – это неотъемлемая часть нашего вида спорта. Впереди у меня очень интересное противостояние с хорошим и крепким соперником, которого я уважаю. Мы покажем хороший и качественный бокс», — сказал Егоров.

В общей сложности на счету Егорова 12 побед при единственном поражении.