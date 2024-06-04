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Усик: Альварес говорит, что он лицо бокса? Может, для Мексики, хотя не знаю

Усик: Альварес говорит, что он лицо бокса? Может, для Мексики, хотя не знаю
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Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о мексиканском боксёре абсолютном чемпионе мира во втором среднем весе Сауле Альваресе.

«Сауль говорит, что он лицо бокса? Он не является лицом бокса ни на Украине, ни в Саудовской Аравии, ни в Европе. Возможно, в Мексике он и является лицом бокса, хотя я не знаю.

Хотя мне нравится Альварес. Он сильный боксёр», — приводит слова Усика Marca со ссылкой на Title Sports Network.

В общей сложности Альварес за время профессиональной карьеры к настоящему моменту принял участие в 65 поединках, в которых одержал 61 победу и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

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