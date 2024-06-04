RCC 8: кард участников, полный список бойцов

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8 июня в Екатеринбурге состоится турнир RCC 8, в главном событии которого встретятся Максим Сульгин и Андрей Саратов. На кону поединка будет стоять титул чемпиона RCC Hard в полусреднем весе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом предстоящего турнира.

Бой за титул чемпиона RCC Hard в полусреднем весе, пять раундов: Максим Сульгин (4-0) vs Андрей Саратов (4-0);

тяжёлый вес: Гаджи Наврузов (8-0), Россия vs Фернандо Родригес (дебют);

кулачный бой в рамках Гран-при в среднем весе*, три раунда: Владислав Ковалёв vs Кристиано Фролич;

кулачный бой в рамках Гран-при в среднем весе*, три раунда: Михаил Тарабрин (6-1) vs Наим Давудов (6-1);

кулачный бой в рамках Гран-при в тяжёлом весе, три раунда: Алексей Кудин (дебют) vs Хасан Юсефи (дебют);

полусредний вес, три раунда: Александр Татарский (5-1) vs Евгений Смирнов (2-0);

кулачный бой в рамках Гран-при в лёгком весе, три раунда: Амир-Арслан Ахмедов (8-0) vs Наир Меликян;

кулачный бой в рамках Гран-при в полусреднем весе, три раунда: Владимир Шарыпов (4-1) vs Керим Шамсатов (7-2);

кулачный бой в рамках Гран-при в среднем весе, три раунда: Артём Киселёв (поп-ММА: 4-0; бокс: 2-0) vs Дмитрий Савин (2-2-1);

кулачный бой в рамках Гран-при по лёгком весе, три раунда: Артём Щупов (4-1) vs Александр Спицын (3-3);

кулачный бой в рамках Гран-при в полутяжёлом весе, три раунда: Игорь Фёдоров (1-0) vs соперник неизвестен;

кулачный бой в рамках Гран-при в полутяжёлом весе, три раунда: Илья Медяник (2-0) vs Александр Деревянко (5-3);

полусредний вес, три раунда: Глеб Ресенчук (2-0) vs Алексей Летучий (2-1);

кулачный бой в рамках Гран-при в легчайшем весе, три раунда: Хаваж Олигов (5-0), vs Торгынбек Амиров (дебют);

кулачный бой в рамках Гран-при в полутяжёлом весе, три раунда: Александр Миничев (дебют) vs Максим Гузун (дебют);

кулачный бой в рамках Гран-при легчайшем весе, три раунда: Рустем Фатхуллин vs Матвей Тикиджиев (3-4).

*Наим Давудов и Влад Ковалёв в случае победы в поединках не проходят в следующий этап Гран-при из-за действующих контрактов с другими организациями.