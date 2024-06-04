«В натуре мешок конченый». Царукян — о выступлении Порье в бою с Махачевым

Топовый армянский боец UFC Арман Царукян прокомментировал поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Первый раунд прошёл в сторону Махачева, я думал: «Блин, в натуре мешок конченый этот Порье». Потом, смотрю, включился, и Ислам подустал, уже бой был поинтереснее.

Меня Ислам больше удивил, почему он так быстро устал и не мог бороть. Ну, как мы знаем, Ислам в пятираундовых боях не так хорошо дышит, это его второй пятираундовый бой, и он отдаёт концовки. Мне вот интересно, откуда он нашёл силы на удушку, но у меня такое чувство, что Порье просто взял и сдался. Морально сломался. Там оставалось 2,5 минуты, ну зачем ты шею свою отдаёшь?! Ну перетерпи, перекрутись, не сдавайся, там осталось 2,5 минуты, твой последний бой, самый важный бой в жизни. И ты берёшь и просто так отдаёшь его. Я бы просто так не отдал», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале OUTSIDE_MMA.