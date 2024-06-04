Роман Копылов рассказал, когда хочет вернуться в октагон и против кого

Российский боец UFC Роман Копылов заявил, что хочет в следующем поединке подраться с топовым соперником на турнире UFC в сентябре.

«Я хочу быть активным, если будет возможность. Вообще, мне хотелось бы подраться ещё два раза в этом году. Думаю, я буду готов к сентябрю. Надеюсь, удастся получить соперника из топ-15 рейтинга», — приводит слова Романа Копылова портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке Роман Копылов победил раздельным решением судей Сезара Алмейду на турнире UFC 302, который состоялся 2 июня в Ньюарке. Копылов одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Ранее Ринат Фахретдинов высказал своё мнение о победе Романа Копылова над бразильцем Сезаром Алмейдой.