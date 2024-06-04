Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: все Ислама переоценивают. Знаю, что могу его победить

Царукян: все Ислама переоценивают. Знаю, что могу его победить
Комментарии

Топовый армянский боец UFC Арман Царукян высказался о поединке между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье.

«Если бы Порье выиграл пятый раунд, то он выиграл бы этот бой. В США Исламу не отдали бы победу. Ислам выиграл три раунда, с третьего раунда мне уже стало тревожно за него, казалось, что если так пойдёт и Порье выиграет бой, то я останусь без титульного шанса. Все Ислама переоценивают, подняли его на такой уровень, что он сверхбоец и так далее. Я знаю, что могу его победить. Просто мне нужен бой, нужно, чтобы я показал себя», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале OUTSIDE_MMA.

Материалы по теме
«В натуре мешок конченый». Царукян — о выступлении Порье в бою с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android