Царукян: все Ислама переоценивают. Знаю, что могу его победить

Топовый армянский боец UFC Арман Царукян высказался о поединке между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье.

«Если бы Порье выиграл пятый раунд, то он выиграл бы этот бой. В США Исламу не отдали бы победу. Ислам выиграл три раунда, с третьего раунда мне уже стало тревожно за него, казалось, что если так пойдёт и Порье выиграет бой, то я останусь без титульного шанса. Все Ислама переоценивают, подняли его на такой уровень, что он сверхбоец и так далее. Я знаю, что могу его победить. Просто мне нужен бой, нужно, чтобы я показал себя», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале OUTSIDE_MMA.