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Экс-чемпион UFC причислил Шлеменко к числу «самых успешных» российских бойцов в ММА

Экс-чемпион UFC причислил Шлеменко к числу «самых успешных» российских бойцов в ММА
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Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман причислил Александра Шлеменко к числу «самых успешных» российских бойцов в ММА в ответ на вопрос о величайшем российском бойце ММА.

«Мне не нравится формулировка «величайший российский боец всех времён». Точнее будет сказать «самый успешный». Когда речь заходит о российских бойцах, то мы говорим с вами о настоящих убийцах. Чего стоит Рустам Хабилов, чего стоит реальный гангстер Фёдор Емельяненко, чего стоит чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко. Там есть из кого выбирать, всё относительно. Я бы применил в таком случае выражение «самый успешный», — сказал Камару в подкасте на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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