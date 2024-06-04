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Валентина Шевченко: нельзя оставлять исход нашего противостояния с Грассо судьям

Валентина Шевченко: нельзя оставлять исход нашего противостояния с Грассо судьям
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Популярная кыргызстанская спортсменка Валентина Шевченко высказалась о предстоящем третьем поединке с действующей чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканкой Алексой Грассо.

«Последний бой показал, что я была сильнее, быстрее, у Алексы было всего несколько удачных моментов. Это личное дело для меня и для неё, нельзя оставлять исход нашего противостояния судьям. Определённо, я буду больше концентрироваться на досрочной победе. Для меня не имеет значения, каким будет финиш — ударом или приёмом. Это будет сделано. Я больше фокусируюсь на этих вещах», — приводит слова Валентины Шевченко портал MMAJunkie.

Ранее Валентина Шевченко поделилась фотографией с семью чемпионскими поясами.

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