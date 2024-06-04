«Кость разлетелась на шесть кусков». Гаджи Автомат высказался о тяжёлой травме руки

Популярный боец, выступающий на турнирах по кулачным боям, Гаджи «Автомат» Наврузов высказался о своей травме руки.

«Были сломаны две кости. Одна кость разлетелась на шесть частей, и эти части хаотично разорвали нервные ткани в предплечье. Думаю, из-за этого так затянулось. Сказали, что это год восстановления. Осколки были не в одном месте, и в разных больницах говорили, что это очень странный перелом. И пока все кости и осколки срослись, нервы ещё, шла реабилитация. Пальцы висели, не работали. И я вот потихоньку их разрабатывал. Понятно, что полному восстановлению это не подлежит, но я благодарю Всевышнего, что получилось хотя бы так. В течение нескольких дней каждые два часа необходимо было разрабатывать пальцы и пытаться восстановить, поэтому я рад, что пальцы хотя бы заработали. До этого они просто не работали», — сказал Гаджи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.