Сергей Павлович продемонстрировал кадры тренировок к бою с Александром Волковым

Экс-претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович продемонстрировал кадры тренировок к бою с топовым российским тяжеловесом Александром Волковым.

Напомним, бой между Павловичем и Волковым станет соглавным на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии. Главным поединком турнира станет противостояние между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым.

В последний раз Сергей Павлович выходил в октагон на турнире UFC 295. Тогда его оппонентом был Том Аспиналл, который победил его нокаутом в первом раунде.

Александр Волков, в свою очередь, в последний раз дрался на турнире UFC 293 против Тая Туивасы. Бой завершился победой Волкова удушающим приёмом.