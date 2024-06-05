Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджи Автомат: любому кулачнику будет интересен бой со мной

Гаджи Автомат: любому кулачнику будет интересен бой со мной
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный боец, выступающий на турнирах по кулачным боям, Гаджи «Автомат» Наврузов считает, что любому бойцу, который также выступает в кулачных боях, будет интересен поединок с ним.

«Знаете, для лиги — хорошо, для болельщиков — хорошо, для моего возвращения — тоже. То есть со всех сторон этот бой интересен, люди готовы смотреть. А если люди готовы смотреть, значит, за него готовы заплатить. Если готовы заплатить, то и мне это очень интересно. Думаю, что и самому Родригесу это интересно. Я не дрался уже 16 месяцев, но меня узнают в кулáчке, хоть я не люблю этого говорить, и рекорд есть, и есть, что у меня забрать. Поэтому любому кулачнику будет интересен поединок со мной. Никто не знает, в какой я буду форме. Я и сам не знаю. Всё получится или очень хорошо, или очень плохо. И я не рассчитываю на какой-то средний результат», — сказал Гаджи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Кость разлетелась на шесть кусков». Гаджи Автомат высказался о тяжёлой травме руки
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android