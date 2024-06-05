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Гаджи Автомат объяснил, почему не планирует снова выступать в профессиональном боксе

Гаджи Автомат объяснил, почему не планирует снова выступать в профессиональном боксе
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Популярный боец, выступающий на турнирах по кулачным боям, Гаджи «Автомат» Наврузов сказал, почему не планирует снова выступать в профессиональном боксе.

«Да нет, какой из меня боксёр? Мне уже 35 лет, и нет никакого желания выступать в боксе. Я хочу только в кулáчке. У меня узкое направление. Я могу просто подраться, но равняться с профессионалами нет никакого смысла. Я могу в футбол поиграть, хорошо играю. Вижу себя в кулачных боях только. Ни бокс, ни кикбоксинг, ни ММА тем более с этой рукой. Мне уже 35 лет, и мне не нужно стараться что-то придумать. Мне надо только пытаться заработать денег для своей семьи», — сказал Гаджи Наврузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Ранее Гаджи «Автомат» Наврузов высказался о своей травме руки.

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