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Гаджи Автомат: Махачев великолепно выступил, они молодцы

Гаджи Автомат: Махачев великолепно выступил, они молодцы
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Популярный боец, выступающий на турнирах по кулачным боям, Гаджи «Автомат» Наврузов прокомментировал выступление действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе россиянина Ислама Махачева в бою с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье.

«Смотрел Ислама Махачева. Великолепно выступил. Они молодцы, у них такая команда. Если я, например, дерусь за деньги, то они больше за наследие, имя. Это пример, они молодцы. У молодёжи есть с кого брать пример, куда стремиться. Если ты хочешь чего-то добиться, то нужна реальная дисциплина, нужно держать себя в руках, духовное развитие», — сказал Гаджи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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