Гаджи Автомат высказался о том, превзойдёт ли Махачев Хабиба Нурмагомедова

Популярный боец, выступающий на турнирах по кулачным боям, Гаджи «Автомат» Наврузов не думает, что действующий обладатель титула UFC в лёгком весе Ислам Махачев может превзойти члена Зала славы UFC легендарного Хабиба Нурмагомедова.

«Мы с Хадисом тоже обсуждали это. Я думаю, нет. Это лично моё мнение. Невозможно сравнивать. Один без поражений, второй с двумя поясами, мнения у людей разделятся. Он с двумя поясами, ещё 14 побед подряд. Сравнивать будет трудно, но я думаю, нет», — сказал Гаджи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, на турнире UFC 302 Ислам Махачев победил удушающим приёмом Дастина Порье и вышел на первое место в истории UFC по длительности победной серии (13) в лёгком дивизионе.