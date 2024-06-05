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Гаджи Автомат высказался о том, превзойдёт ли Махачев Хабиба Нурмагомедова

Гаджи Автомат высказался о том, превзойдёт ли Махачев Хабиба Нурмагомедова
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Популярный боец, выступающий на турнирах по кулачным боям, Гаджи «Автомат» Наврузов не думает, что действующий обладатель титула UFC в лёгком весе Ислам Махачев может превзойти члена Зала славы UFC легендарного Хабиба Нурмагомедова.

«Мы с Хадисом тоже обсуждали это. Я думаю, нет. Это лично моё мнение. Невозможно сравнивать. Один без поражений, второй с двумя поясами, мнения у людей разделятся. Он с двумя поясами, ещё 14 побед подряд. Сравнивать будет трудно, но я думаю, нет», — сказал Гаджи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, на турнире UFC 302 Ислам Махачев победил удушающим приёмом Дастина Порье и вышел на первое место в истории UFC по длительности победной серии (13) в лёгком дивизионе.

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