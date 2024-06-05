«Себя ставлю на первое место». Гаджи Автомат назвал лучших кулачников России

Популярный боец, выступающий на турнирах по кулачным боям, Гаджи «Автомат» Наврузов назвал лучших кулачников в России.

«Я себя поставлю на первое место. Но я же всё равно не дрался. Я думаю, что Фомич, Сослан Асбаров топовые. Я бы их назвал. Хайбула Мусалов ещё сильный, мне нравится, он очень остро бьёт. Я видел, как он стоит с тяжами. Он ко мне подходил, говорил, давай, встанем, но я отказался. Он лёгкий, быстро бьёт, жёсткий тип. Ну а остальные, я думаю, все плюс-минус одинаковые. Я исхожу из своих знаний. Вот Кантемир Калажоков ещё есть. В последнем бою что он показал, сильный тип. Но вообще на этот вопрос сложно отвечать без подготовки», — сказал Гаджи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.