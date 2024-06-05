Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Себя ставлю на первое место». Гаджи Автомат назвал лучших кулачников России

«Себя ставлю на первое место». Гаджи Автомат назвал лучших кулачников России
Комментарии

Популярный боец, выступающий на турнирах по кулачным боям, Гаджи «Автомат» Наврузов назвал лучших кулачников в России.

«Я себя поставлю на первое место. Но я же всё равно не дрался. Я думаю, что Фомич, Сослан Асбаров топовые. Я бы их назвал. Хайбула Мусалов ещё сильный, мне нравится, он очень остро бьёт. Я видел, как он стоит с тяжами. Он ко мне подходил, говорил, давай, встанем, но я отказался. Он лёгкий, быстро бьёт, жёсткий тип. Ну а остальные, я думаю, все плюс-минус одинаковые. Я исхожу из своих знаний. Вот Кантемир Калажоков ещё есть. В последнем бою что он показал, сильный тип. Но вообще на этот вопрос сложно отвечать без подготовки», — сказал Гаджи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Кость разлетелась на шесть кусков». Гаджи Автомат высказался о тяжёлой травме руки
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android