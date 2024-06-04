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Леон Эдвардс дал комментарий насчёт потенциального боя с Исламом Махачевым

Леон Эдвардс дал комментарий насчёт потенциального боя с Исламом Махачевым
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Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс открыт к поединку с чемпионом UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам только что провёл свою первую защиту против настоящего легковеса. Мне кажется, что ему предстоит провести ещё несколько поединков в лёгком весе, прежде чем он сможет подняться в полусредний вес. Наш поединок — это серьёзный вызов для каждого из нас. Чувствую, что мне также надо зачистить свой дивизион. После этого мы сможем говорить о таких громких боях», — приводит слова Леона портал Sky Sports.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, Леон разделил октагон с американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

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