Леон Эдвардс дал комментарий насчёт потенциального боя с Исламом Махачевым

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс открыт к поединку с чемпионом UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам только что провёл свою первую защиту против настоящего легковеса. Мне кажется, что ему предстоит провести ещё несколько поединков в лёгком весе, прежде чем он сможет подняться в полусредний вес. Наш поединок — это серьёзный вызов для каждого из нас. Чувствую, что мне также надо зачистить свой дивизион. После этого мы сможем говорить о таких громких боях», — приводит слова Леона портал Sky Sports.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, Леон разделил октагон с американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.