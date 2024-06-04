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Инсайдер рассказал о текущем статусе боя Макгрегор — Чендлер

Инсайдер рассказал о текущем статусе боя Макгрегор — Чендлер
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Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал о текущем статусе поединка между популярным ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером.

«На данный момент новостей нет. Всё ещё есть надежда, что бой состоится. Я бы сказал, что есть позитивные моменты. Однако руководство UFC опросило некоторых бойцов, чтобы узнать, кто мог бы выйти на замену, либо провести совершенно какой-то другой бой, который также стал бы главным поединком турнира», — написал Хельвани в своих социальных сетях.

Напомним, 3 июня руководство лиги отменило пресс-конференцию в Дублине, на которой должны были появиться Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, что породило слухи о потенциальном срыве поединка.

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Источник: Макгрегор, возможно, получил небольшую травму перед боем с Чендлером
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