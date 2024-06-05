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Российский бизнесмен заплатил $ 95 тыс. за шанс тренироваться вместе с Чарльзом Оливейрой

Российский бизнесмен заплатил $ 95 тыс. за шанс тренироваться вместе с Чарльзом Оливейрой
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Российский предприниматель Роман Шпигель заплатил $ 95 тыс. на благотворительном аукционе, который был организован Институтом Projeto Neymar Jr, за возможность провести полноценный тренировочный лагерь с бывшим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Шпигель получит полный доступ к тренировкам с Чарльзом Оливейрой в его родном зале Chute Boxe. Также он сможет полететь вместе с командой Чарльза в то место, где пройдёт его следующий бой. Роману будет предоставлена возможность присутствовать во время весогонки Оливейры к следующему поединку.

Ранее Махачев предложил Оливейре присоединиться к его тренировочному лагерю в Дагестане.

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