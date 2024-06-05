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Экс-чемпион UFC Пётр Ян: мне один бой до титула

Экс-чемпион UFC Пётр Ян: мне один бой до титула
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян поделился мнением о возможном завершении карьеры. По словам Яна, в настоящий момент он не думает над этим вопросом.

«У меня есть желание, я хочу и могу конкурировать. Уже скучаю по боям. Если этого желания нет, то да — стоит уходить. Но я могу и хочу выступать. Мне один бой до титула. Нужно кого-то победить», — приводит слова Яна ТАСС.

Напомним, в последнем поединке, который проходил на турнире UFC 299, Ян встречался с китайцем Сонг Ядонгом. Спортивное мероприятие проходило в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США). Бой продлился всю дистанцию из трёх раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Петра.

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