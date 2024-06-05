Чендлер показал свою форму за три недели до UFC 303, где должен сразиться с Макгрегором

Популярный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Майкл показал, как проходит его тренировочный лагерь.

Фото: Из личного архива Майкла Чендлера

Фото: Из личного архива Майкла Чендлера

Напомним, в ночь с 29 на 30 июня мск Чендлер должен провести поединок с экс-чемпионом лиги ирландцем Конором Макгрегором. Их противостояние запланировано на UFC 303. Ранее, однако, появилась информация, что Макгрегор мог получить небольшое повреждение, из-за которого рискует не успеть восстановиться к поединку с Чендлером. Ни сам ирландец, ни пресс-служба UFC пока не давали каких-либо комментариев по этому поводу.

Недавно инсайдер рассказал о текущем статусе боя Макгрегор — Чендлер.

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