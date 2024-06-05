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Пётр Ян ответил на вопрос о возможности боя с Умаром Нурмагомедовым в UFC

Пётр Ян ответил на вопрос о возможности боя с Умаром Нурмагомедовым в UFC
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Популярный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян поделился мнением о возможном поединке с соотечественником Умаром Нурмагомедовым.

«Да, всё возможно. Тут уже вопрос руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и матчмейкинга, как они этот бой видят. У меня с [Кори] Сэндхагеном есть свои моменты, я его победил. Сейчас много ребят поднимаются, тот же Умар поднимается в топ, будет интересно», — приводит слова Яна ТАСС.

В настоящий момент Ян занимает третье место в рейтинге легчайшего веса промоушена Даны Уайта. Нурмагомедов находится на 10-й позиции.

Ранее Пётр высказался о возможном завершении карьеры.

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