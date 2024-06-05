Карл Фроч раскритиковал вечер бокса в Эр-Рияде с Биволом

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор Карл Фроч поделился мнением о недавнем вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в рамках которого поединок проводил россиянин Дмитрий Бивол. Его соперником был ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом 22-0.

«Меня не волнуют все эти разговоры о том, что там якобы невероятная атмосфера. Вы же видели трансляцию. Люди то и дело ходят туда-сюда и не обращают внимания на то, что происходит в ринге. Просто шок. Всем плевать на поединки. А ведь они стоили того, чтобы на них посмотреть», — сказал Фроч на своём канале в YouTube.

Напомним, поединок Бивола и Малика Зинада проходил в ночь с 1 на 2 июня мск и завершился победой россиянина нокаутом в шестом раунде. В первом раунде Дмитрий отправил оппонента в нокдаун.

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