Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мендес отреагировал на слова Уайта о месте Махачева в рейтинге P4P

Мендес отреагировал на слова Уайта о месте Махачева в рейтинге P4P
Аудио-версия:
Комментарии

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, прокомментировал недавние слова президента промоушена Даны Уайта по поводу рейтинга бойцов. Ранее Уайт заявил, что считает американца Джона Джонса первым номером pound-for-pound (лучшим вне зависимости от весовой категории). Официально это место в рейтинге UFC сейчас занимает Махачев.

«Что ж, у Даны есть своя точка зрения. У него своё мнение, но давайте посмотрим, что скажут судьи. У меня тоже есть свои соображения, и у меня тоже есть своё мнение. В словах Даны был здравый смысл, но я по-прежнему верен своему парню. В моём представлении именно он первый номер рейтинга pound-for-pound», — сказал Мендес на канале Submission Radio в YouTube.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

Материалы по теме
«Хабиб затмевает всех вокруг». Только уход Орла позволил Махачеву стать звездой
«Хабиб затмевает всех вокруг». Только уход Орла позволил Махачеву стать звездой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android