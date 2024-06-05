Мендес отреагировал на слова Уайта о месте Махачева в рейтинге P4P

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, прокомментировал недавние слова президента промоушена Даны Уайта по поводу рейтинга бойцов. Ранее Уайт заявил, что считает американца Джона Джонса первым номером pound-for-pound (лучшим вне зависимости от весовой категории). Официально это место в рейтинге UFC сейчас занимает Махачев.

«Что ж, у Даны есть своя точка зрения. У него своё мнение, но давайте посмотрим, что скажут судьи. У меня тоже есть свои соображения, и у меня тоже есть своё мнение. В словах Даны был здравый смысл, но я по-прежнему верен своему парню. В моём представлении именно он первый номер рейтинга pound-for-pound», — сказал Мендес на канале Submission Radio в YouTube.

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