Лига RCC Hard представила чемпионский кулон из золота и серебра

Лига кулачных поединков RCC Hard совместно с ювелирным брендом Mozi Jewelry представила кулон, который будут получать чемпионы организации.

Отмечается, что кулон разрабатывался в течение шести месяцев. За это время его создатели разработали десятки эскизов и трёхмерных моделей.

Фото: RCC Hard

Фото: RCC Hard

Чемпионский кулон состоит из 700 граммов серебра, 40 граммов чистой меди и 13 граммов золота. Он сделан в форме ринга RCC Hard и обрамлён 400 кристаллами высокой твёрдости. В общей сложности 66 ювелирных деталей были собраны воедино.

Первый чемпион RCC Hard станет известен уже в предстоящую субботу на стадионном турнире организации. За титул сильнейшего в полусреднем весе поспорят два финалиста Гран-при — Максим Сульгин и Андрей Саратов.