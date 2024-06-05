Соннен сделал категоричное заявление о возможной травме Макгрегора перед боем с Чендлером

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен прокомментировал недавние новости о возможной травме ирландца Конора Макгрегора перед поединком с американцем Майклом Чендлером. Спортсмены должны сразиться в ночь с 29 на 30 июня мск на турнире UFC 303.

«Вот что я вам скажу – переноса боя не будет. Либо они дерутся 29-го, либо мы просто идёт дальше. Шоу в любом случае состоится. Я убеждён, что Конор встретится с Майклом Чендлером. Говорю об этом с уверенностью», — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.

На счету Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В активе Чендлера 23 победы при восьми поражениях.

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