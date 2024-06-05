«Не хочу сообщать плохие новости». Кормье — о запланированном на UFC 303 бое Макгрегора

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье поделился мнением о недавнем переносе на неопределённый срок пресс-конференции в Дублине, посвящённой предстоящему турниру UFC 303. Участие в спортивном мероприятии должен принять Конор Макгрегор. Ирландец должен подраться с американцем Майклом Чендлером. О причинах переноса пресс-конференции в UFC не сообщали.

«Позвольте дам вам понять, что нужно немного подготовиться к разочарованию. Я не хочу сообщать плохие новости, но позвольте мне рассказать вам кое-что о UFC. Дана Уайт теперь будет злиться и высказываться резко в адрес прессы. Дана Уайт устроит прессе головомойку. Знаете, кого Дана Уайт не любит подводить? Фанатов. Он не любит подводить болельщиков. И когда пресс-конференция была отменена, все увидели, что многие в социальных сетях стали выражать своё недовольство», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

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