Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не хочу сообщать плохие новости». Кормье — о запланированном на UFC 303 бое Макгрегора

«Не хочу сообщать плохие новости». Кормье — о запланированном на UFC 303 бое Макгрегора
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье поделился мнением о недавнем переносе на неопределённый срок пресс-конференции в Дублине, посвящённой предстоящему турниру UFC 303. Участие в спортивном мероприятии должен принять Конор Макгрегор. Ирландец должен подраться с американцем Майклом Чендлером. О причинах переноса пресс-конференции в UFC не сообщали.

«Позвольте дам вам понять, что нужно немного подготовиться к разочарованию. Я не хочу сообщать плохие новости, но позвольте мне рассказать вам кое-что о UFC. Дана Уайт теперь будет злиться и высказываться резко в адрес прессы. Дана Уайт устроит прессе головомойку. Знаете, кого Дана Уайт не любит подводить? Фанатов. Он не любит подводить болельщиков. И когда пресс-конференция была отменена, все увидели, что многие в социальных сетях стали выражать своё недовольство», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

Макгрегор запрыгнул на спину Петру Яну:

Материалы по теме
Соннен сделал категоричное заявление о возможной травме Макгрегора перед боем с Чендлером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android