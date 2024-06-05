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UFC анонсировал бой Мухаммада Наимова и Мелсика Багдасаряна

UFC анонсировал бой Мухаммада Наимова и Мелсика Багдасаряна
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Таджикский боец смешанных единоборств (ММА) Мухаммад Наимов следующий поединок проведёт с представителем Армении Мелсиком Багдасаряном. Спортсмены встретятся 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Об этом информирует пресс-служба промоушена Даны Уайта.

Фото: UFC

В общей сложности на счету Наимова в смешанных единоборствах 13 поединков, в которых он добыл 11 побед и потерпел два поражения. В активе Багдасаряна в ММА восемь побед при двух поражениях.

Напомним, турнир UFC в Саудовской Аравии возглавит поединок Хамзата Чимаева с экс-чемпионом организации Робертом Уиттакером. В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся два россиянина – Сергей Павлович и Александр Волков.

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