UFC анонсировал бой Мухаммада Наимова и Мелсика Багдасаряна

Таджикский боец смешанных единоборств (ММА) Мухаммад Наимов следующий поединок проведёт с представителем Армении Мелсиком Багдасаряном. Спортсмены встретятся 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Об этом информирует пресс-служба промоушена Даны Уайта.

Фото: UFC

В общей сложности на счету Наимова в смешанных единоборствах 13 поединков, в которых он добыл 11 побед и потерпел два поражения. В активе Багдасаряна в ММА восемь побед при двух поражениях.

Напомним, турнир UFC в Саудовской Аравии возглавит поединок Хамзата Чимаева с экс-чемпионом организации Робертом Уиттакером. В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся два россиянина – Сергей Павлович и Александр Волков.

Яркие финиши Хамзата Чимаева в UFC: