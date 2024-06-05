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Лебедев: буду болеть за Минеева, хотя против Исмаилова ничего не имею

Лебедев: буду болеть за Минеева, хотя против Исмаилова ничего не имею
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке между известными бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Спортсмены сразятся 20 июля в Москве.

«Как фанат нашего вида спорта могу только порадоваться, что ребята, не имеющие большой практики в боксе, хотят попробовать выяснить отношения в ринге. Оба имеют хорошие шансы и положительно зарекомендовали себя. Что касается меня, то буду болеть за Минеева. Ничего не имею против Исмаилова. Это отличное противостояние. Будет жаркий бой, который я с нетерпением жду», – приводит слова Лебедева пресс-служба Университета «Синергия».

Минеев — про патриотов, Кологривого и поп-ММА:

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