Чарльз Оливейра ответил на предложение Ислама Махачева провести лагерь с ним в Дагестане

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра ответил на предложение действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе россиянина Ислама Махачева. Ранее Ислам предложил Чарльзу провести вместе с ним тренировочный лагерь в Дагестане.

«Благодарю Ислама за его доброту, но я предан своему залу Chute Boxe и у меня нет желания тренироваться в каких-либо других местах», — приводит слова Оливейры портал BandSports.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Чарльз Оливейра встретился в октагоне с топовым армянским бойцом UFC Арманом Царукяном. Бой продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

В своём профессиональном рекорде Чарльз Оливейра имеет 34 победы, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Оливейра удерживал звание чемпиона UFC в лёгком дивизионе с мая 2021 года по май 2022 года.