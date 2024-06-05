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«Превращу тебя в хладный труп, каким сделал тебя Иззи в Майами». Хилл обратился к Перейре

«Превращу тебя в хладный труп, каким сделал тебя Иззи в Майами». Хилл обратился к Перейре
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл высказался о поражении в поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«На самом деле мне ещё не доводилось говорить об этом, но в том году я был в Бразилии и провёл с твоим приятелем один из самых односторонних поединков в истории лиги. После победы у меня к Гловеру не было ничего, кроме уважения и почтения.

Я никогда не праздновал победу над соперником и даже ругал своих фанатов за неуважение к Джонни Уокеру после того, как усыпил его. В бою с Алексом вы видели, что я проявил дух соперничества и вернулся после тяжёлой травмы, которая угрожала моей дальнейшей профессиональной карьере. И после всего этого вы, ребята, думаете, что его празднование было забавным или крутым!? Алекс нанёс удар, который не смог нанести без того странного и сбивающего с толку момента. Но всё в порядке, поскольку мы ещё встретимся. Я превращу тебя в хладный труп, каким Иззи сделал тебя в Майами», — приводит слова Хилла портал Bloody Elbow.

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