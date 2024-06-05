Кормье ответил, завершит ли карьеру Порье после боя с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о возможном завершении карьеры соотечественником Дастином Порье.

Напомним, ранее Порье заявил, что может уйти из спорта после поражения от россиянина Ислама Махачева, поединок с которым состоялся на турнире UFC 302.

«Слова Даны Уайта о том, что Порье может выступать, сколько захочет, показательны, не у всех есть такая возможность. Дастин сказал, что это может быть конец, но остановил Джо Рогана от заявлений.

Он знает, что это ещё не конец. Думаю, он хочет дать понять, что возращение будет стоить дорого: «Если вы хотите, чтобы я вернулся, вам придётся мне заплатить». Он не сможет после денег от боёв с Конором Макгрегором и Исламом Махачевым перейти к чему-то незначительному. Я верю, что мы увидим Дастина снова», — сказал Кормье в эфире ESPN.

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