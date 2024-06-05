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Гамрот в жёсткой форме ответил Царукяну на его слова о Порье

Гамрот в жёсткой форме ответил Царукяну на его слова о Порье
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Топовый боец UFC поляк Матеуш Гамрот в жёсткой форме прокомментировал слова популярного армянского бойца Армана Царукяна. Ранее Ахалкалакец подверг критике выступление друга и спарринг-партнёра Гамрота Дастина Порье в поединке с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Арман сволочь», — оставил комментарий Гамрот под публикацией слов Армана в социальных сетях.

Напомним, Матеуш Гамрот и Арман Царукян ранее встречались в октагоне. Их бой стал главным на турнире UFC on ESPN 38, который состоялся 25 июня 2022 года в Лас-Вегасе. Тогда победу единогласным решением судей одержал Матеуш Гамрот.

В своём рекорде Гамрот имеет 24 победы, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

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