Шейн Мозли назвал ключевую ошибку Уайлдера в бою с Чжилэем

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Шейн Мозли назвал ключевую ошибку супертяжеловеса Деонтея Уайлдера в поединке с китайцем Чжан Чжилэем, состоявшемся 2 мая в Саудовской Аравии.

По мнению Мозли, Уайлдер не настроился на поединок, что в итоге и повлияло на его выступление.

«Перед боем я ставил на Деонтея Уайлдера, я его знаю. Я считаю, что его правая рука должна была бить в этом бою чаще.

Создалось ощущение, что Чжилэй сильно превосходил Уайлдера. Деонтей был ментально пассивным. Это был другой настрой, отличающийся от того, когда он нокаутировал соперников», — сказал Мозли на своём YouTube-канале.

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