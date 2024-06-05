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Волкановски готов заменить Макгрегора в бою с Чендлером

Волкановски готов заменить Макгрегора в бою с Чендлером
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Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски готов выйти на замену ирландцу Конору Макгрегору в поединке с американцем Майклом Чендлером.

«Вы наверняка слышите все эти разговоры о поединке Конора Макгрегора. Возможно, им снова понадобится парень, который согласится выйти на коротком уведомлении. Хочу заявить, что я буду всегда готов выйти», — приводит слова Волкановски портал Yahoo Sports.

Ранее руководство UFC отменило пресс-конференцию с участием Конора и Майкла в Дублине. Она должна была состояться 3 июня. Помимо этого, появилась непроверенная информация, согласно которой Макгрегор получил небольшую травму, а руководство лиги спрашивало у некоторых бойцов насчёт возможности выступить на турнире UFC 303.

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