Волкановски готов заменить Макгрегора в бою с Чендлером

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски готов выйти на замену ирландцу Конору Макгрегору в поединке с американцем Майклом Чендлером.

«Вы наверняка слышите все эти разговоры о поединке Конора Макгрегора. Возможно, им снова понадобится парень, который согласится выйти на коротком уведомлении. Хочу заявить, что я буду всегда готов выйти», — приводит слова Волкановски портал Yahoo Sports.

Ранее руководство UFC отменило пресс-конференцию с участием Конора и Майкла в Дублине. Она должна была состояться 3 июня. Помимо этого, появилась непроверенная информация, согласно которой Макгрегор получил небольшую травму, а руководство лиги спрашивало у некоторых бойцов насчёт возможности выступить на турнире UFC 303.