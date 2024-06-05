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Аскрен: Махачев и Хабиб похожи манерами, но Ислам не цепляет

Аскрен: Махачев и Хабиб похожи манерами, но Ислам не цепляет
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Бывший чемпион ONE FC и Bellator американец Бен Аскрен ответил, почему, по его мнению, действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев не достигнет уровня популярности своего одноклубника и соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Почему люди больше говорят о выступлении Порье, а не Махачева? У меня есть мнение об этом – люди просто любят Дастина Порье. Он очень приятный парень. А Ислам не цепляет зрителей, как это делал Хабиб. Они похожи стилем общения и манерами, но Ислам не цепляет», — сказал Аскрен в интервью Даниэлю Кормье.

Напомним, 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США) Махачев досрочно победил американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.

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