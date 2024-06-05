Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC: Арман победит Ислама. Возможно, он даже превзойдёт его в борьбе

Экс-чемпион UFC: Арман победит Ислама. Возможно, он даже превзойдёт его в борьбе
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе американец Эдди Альварес считает, что топовый боец UFC армянин Арман Царукян способен победить действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе россиянина Ислама Махачева.

«Арман победит его. Я сделал такой вывод сразу после боя Ислама с Порье. С каждым оппонентом у Хабиба было действительное большое преимущество в борьбе. Он доминировал над каждым соперником. Однако я заметил, что если у тебя получается защищаться от борьбы этих ребят, то они перестают выглядеть непобедимыми и становятся обычными людьми. Арман благодаря своему борцовскому опыту будет конкурентным в бою с Исламом. Возможно, он даже сможет его немного превзойти», — приводит слова Альвареса портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Эдди Альварес: на самом деле Тибау победил Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android