Экс-чемпион UFC: Арман победит Ислама. Возможно, он даже превзойдёт его в борьбе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе американец Эдди Альварес считает, что топовый боец UFC армянин Арман Царукян способен победить действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе россиянина Ислама Махачева.

«Арман победит его. Я сделал такой вывод сразу после боя Ислама с Порье. С каждым оппонентом у Хабиба было действительное большое преимущество в борьбе. Он доминировал над каждым соперником. Однако я заметил, что если у тебя получается защищаться от борьбы этих ребят, то они перестают выглядеть непобедимыми и становятся обычными людьми. Арман благодаря своему борцовскому опыту будет конкурентным в бою с Исламом. Возможно, он даже сможет его немного превзойти», — приводит слова Альвареса портал MMAJunkie.