Волкановски выбрал лучшего бойца UFC между Махачевым и Джонсом

Бывший чемпион UFC в полулёгком дивизионе (до 70 кг) австралиец Алекс Волкановски ответил, кто, по его мнению, должен возглавлять рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

«Говорят, что Джонс – лучший боец планеты. Но чтобы являться королём вне зависимости от весовой категории, нужно быть активным бойцом, нужно выступать. Ислам подрался с несколькими великолепными бойцами и победил. И его следует уважать за это. Я считаю, что Махачев лучший», – заявил Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем бою на UFC 302 в июне Махачев досрочно победил американца Дастина Порье. Джонс не выступал с марта 2023 года, когда, вернувшись после трёх лет отсутствия, завоевал вакантный титул в тяжёлом весе, «задушив» в первом раунде француза Сириля Гана.