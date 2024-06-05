«Твой пояс — мой пояс». Украинец Беринчик вызвал на бой Шакура Стивенсона

Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик (19-0, 9 KO) в очередной раз заявил о желании сразиться с обладателем титула WBC американцем Шакуром Стивенсоном (21-0, 10 KO).

«Эй, Шакур. Как дела, бро? Я иду за тобой. Твой пояс — мой пояс», — сказал Беринчик в социальных сетях.

Денису Беринчику 36 лет. Украинец, призёр Олимпиады – 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и практически все свои поединки провёл на родине. В мае Беринчик завоевал вакантный титул WBO, победив чемпиона мира в трёх весовых категориях мексиканца Эмануэля Наваррете.

Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, бывший чемпион мира в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком весе (до 59 кг), завоевал вакантный титул WBC в ноябре, одолев единогласным решением бразильца Эдвина де лос Сантоса.