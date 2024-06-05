Дастин Порье перечислил все травмы, которые он получил в бою с Исламом Махачевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, какие травмы он получил в поединке с действующим чемпионом UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым.

«Нос сильно сломан, ребро сломано, и крестообразная связка частично порвана», — написал Порье в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени и был главным событием турнира UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, в котором россиянин задушил Бриллианта приёмом Д'Арсе. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).

Ранее Матеуш Гамрот в жёсткой форме ответил Арману Царукяну на его слова о Порье.