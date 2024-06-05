Деметриус Джонсон: Порье войдёт в Зал славы UFC и без титула

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон высказался о карьере трёхкратного претендента на титул в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Дастина Порье.

«Войдёт ли Порье в Зал славы UFC без титула? Абсолютно точно. В своё время я сказал об этом Юрайе Фейберу: «Ты, вероятно, никогда не станешь чемпионом UFC, но ты всё равно будешь одной из крупнейших звёзд в MMA». То же касается и Дастина Порье.

Наверное, он уже не прикоснётся к золоту, но он заработал гораздо больше многих чемпионов, и у него будет свой бренд, потому что он всегда сражался мужественно. Думаю, он может спасть спокойно по ночам, зная это», — сказал Джонсон в подкасте The MMA Hour.

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